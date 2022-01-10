Magazin MasterChef'te kim elendi? 10 Ocak 2022 MasterChef elenen isim

MasterChef'te kim elendi? 10 Ocak 2022 MasterChef elenen isim

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MasterChef'te kim elendi? 10 Ocak 2022 MasterChef elenen isim

MasterChef Türkiye'de yeni bir eleme heyecanı yaşanıyor. Bir yarışmacı hayallerine 4. olarak veda etmek durumunda kalacak. Yarışmacılar Hasan ve Sergen arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. İlk üçe girecek isim birazdan belli olacak ve elenen isim de aynı anda açıklanacak. Peki ama Hasan mı elendi Sergen mi elendi? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

10 Ocak 2022, Pazartesi 23:21 Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elenecek isim bu akşam belli oluyor. Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?  İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM KİM ELENDİ?

Yarışmada nefesler tutuldu heyecan dorukta. Elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

Yarışmada daha önce Eren ve Tahsin finale kalmayı garantilemişti. 

SON AÇIKLAMALAR

Somer Şef, ''Buruk bir heyecan var. Hem Hasan'ı hem Sergen'i çok seviyoruz ve birinize veda edeceğiz.'' dedi. 

Sergen, ''Kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Güle güle çıkacağım bugün buradan.'' cümlelerini kullandı. 

Hasan, ''Çok savaşa girmiş gibi. Kavga dövüş düşe kalka bu noktaya geldik. Hak eden kazansın.'' ifadelerini belirtti. 

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