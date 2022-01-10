MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elenecek isim bu akşam belli oluyor. Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'ye kim veda etti? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM KİM ELENDİ?

Yarışmada nefesler tutuldu heyecan dorukta. Elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

Yarışmada daha önce Eren ve Tahsin finale kalmayı garantilemişti.

SON AÇIKLAMALAR

Somer Şef, ''Buruk bir heyecan var. Hem Hasan'ı hem Sergen'i çok seviyoruz ve birinize veda edeceğiz.'' dedi.

Sergen, ''Kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Güle güle çıkacağım bugün buradan.'' cümlelerini kullandı.

Hasan, ''Çok savaşa girmiş gibi. Kavga dövüş düşe kalka bu noktaya geldik. Hak eden kazansın.'' ifadelerini belirtti.