Masterchef 2021'de bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı.

MasterChef'te bu hafta çekişmeli anlar yaşandı. Mavi takımın 2-1 kazandığı yarışmada, eleme adayları Azize, Araz, Burcu, Dilara, Pelin ve Sergen olmuştu.

Yengeç yaratıcılık tabağı ardından eleme oyununda mücadele edecek üç kişi belirlendi.

Araz, Burcu ve Azize son üçte elenmemek için yarıştı. Üç isim Somer Şef'in imza tabağı olan Hint yemeği pani puriyi çıkardı ve elemeden son anda kurtulan Burcu oldu.

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM KİM ELENDİ?

Mehmet Şef, Masterchef'e veda eden yarışmacıyı açıkladı. Bu hafta Masterchef'e veda eden yarışmacı Azize oldu.

Gözyaşlarını tutamayan Azize'ye Mehmet Şef, 'Bir şansın daha var, unutma!' dedi. Herkes şansın ne olduğunu merak ederken yeni fragmanda büyük sürpriz açığa çıktı. Elenen yarışmacılardan iki isim yeniden ana kadroya girmek için mücadele edecek.

Somer Şef yaptığı açıklamada, "İnanılmaz güzel yemekler çıkardın. Yolun açık olsun." dedi.

Danilo Şef, "Bana sorarsan çok erken. Etrafındaki insanlar senelerce mutfaktaydı. Sen omuz omuza muhteşem yarıştın." açıklamasında bulundu.

AZİZE: HAYALLERİMDEN VAZGEÇMEK İSTEMİYORUM

Gözyaşlarını tutamayan Azize, "Yeri geldi çok aşağılandım, kilo aldım aşağılandım. Ben hiçbir insana boyun eğmedim. Çok ağır şeyler de yaşadım ama hep kendim kalktım. Buraya gelmeden önce bir kitap aldım sadece o kitapla geldim buraya. Eğitim alsaydım bambaşka şeyler olabilirdi. Buradan kadınlara sesleniyorum, hayatta yapamayacağınız hiçbir şey yok. Etrafımdaki insanlar acı verdiler, 3-4 yıl eve kapanmama vesile oldular. Gerçekten bir savaş içerisindeydim. Rüyamda görmüştüm, biliyordum bugün gideceğimi. Hayallerimden vazgeçmek istemiyorum. " dedi.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

Azize Polat, 35 yaşında ev hanımıdır. Aslen Adanalı olan yarışmacı, Adana Yüreğir 75. Lisesi'nden mezun oldu. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan Azize Polat, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü başvurusunda kabul edildi. Yarışma öncesi 30 kilo verdiğini ifade etti. Aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat'ın Instagram kullanıcı adı azizeepolatt'dır.