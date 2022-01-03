MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Pazar akşamı ekrana gelen yarışmanın yeni bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşandı.

Peki Masterchef'te bu akşam kim elendi? İşte, 2 Ocak 2022 Masterchef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden isim...

Kırmızı ve mavi takım olarak hafta içinde son kez mücadele eden isimler arasından üç kişi eleme potasına gitmişti.

Hasan, Burcu ve Tahsin potada olan üç yarışmacı olarak eleme gecesi kestane ile yaratıcı tabak çıkardı ve ardından uskumru dolması yemeği yapıldı. MasterChef jürisi ise yemekleri oylayarak yarışmadan ayrılacak ismi seçti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te son kez takım oyunları gerçekleşti. Haftanın sonunda üç isim potaya gitti. Hasan, Burcu ve Tahsin, pazar akşamı iki aşamalı eleme turunda ilk olarak kestane ile yaratıcı tabak çıkardı. Burcu 10 ile en düşük puanı aldı. İkinci aşamada da uskumru dolması yapıldı.

İkinci yemeğin puanlamasında Tahsin 45 puanla potadan kurtulan ilk isim oldu. Burcu 27 puanda kaldı, Hasan ise 36 puanla ikinci oldu. Yarışmaya veda eden Burcu oldu.

BURCU: İÇİMDEKİ AŞKA VE TUTKUYA GÜVENDİM

Elendiğini öğrendikten sonra açıklama yapan Burcu şu ifadeleri kullandı:

''Aslında buraya şampiyon olmak için geldim ama en büyük amacım pijamayla evden çıkan Burcu'nun olduğunu göstermekti. Gerektiği zaman 32 saat çalıştım, uyumadan eğitimleri aldım. Babamın ya da ailemin bana sunup geride bıraktığı her şeyi o evden çıkarken yemin etmiştim. İçimdeki aşka ve tutkuya güvendim. Kendimden hiç ödün vermedim. Burada kaybetmiş olabilirim ama hayat bana her zaman kazandığımı gösteriyor. Gerçekten burada çok psikolojik sorunlar yaşadım. Ben evden çıktığımda 16 yaşımdan beri mücadeleyi veriyorum. Size çok teşekkür ediyorum.''

MASTERCHEF BURCU ÖNAL KİMDİR?

Burcu Önal, 1986 yılında İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya geldi. MasterChef Burcu'nun annesi Nazlı Hanım'dır. 15 sene Asya’da yaşadı, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, ilk yemeğini 13 yaşındayken yapmış, bu yemek ise mantıymış. Tüm Asya yemekleri ve mantı çeşitlerine hakim olduğunu ifade etti. Uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği gibi işlerde görev aldı.

İstanbul Tarlabaşı’nda Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurantı bulunuyor. MasterChef Burcu Önal, İbrahim Önal ile evlidir.