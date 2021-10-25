Magazin Masterchef'te kim elendi? 24 Ekim 2021 Masterchef elenen isim belli oldu

Masterchef'te kim elendi? 24 Ekim 2021 Masterchef elenen isim belli oldu

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Masterchef'te kim elendi? 24 Ekim 2021 Masterchef elenen isim belli oldu

Sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı bu akşam Masterchef'te son üçe kalan yarışmacılar Rabia, Pelin ve Emre oldu. Somer Şef'in imza tabağını yapan yarışmacılar arasından bir kişi hayallerine ve Masterchef'e veda etmek zorunda kaldı. Peki, Masterchef'te bu akşam kim elendi? İşte merak edilen detaylar...

25 Ekim 2021, Pazartesi 00:39 Son Güncelleme:
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Masterchef 2021'de bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Son üçe kalan yarışmacılardan Rabia, Pelin ve Emre arasından ismi ilk açıklanan ve kazanan yarışmacı Emre oldu. Mehmet Şef daha sonra Masterchef'te elenen ismi açıkladı.

Peki, Masterchef'te bu akşam kim elendi? İşte merak edilen detaylar...

ELENEN İSMİ MEHMET ŞEF AÇIKLADI

Masterchef'te eleme gecesinde gözyaşları aktı. Yarışmaya veda eden isim belli oldu. Mehmet Şef Masterchef'te elenen ismi açıkladı. Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Rabia oldu.

Mehmet Şef yaptığı açıklamada, "Biz seni çok sevdik. Özellikle elemelerde buraya geldiğin günden beri davranışların takdire şayan. Yüzün hep gülsün" dedi.

GÖZYAŞLARININ TUTAMADI

Gözyaşlarını tutamayan Rabia, "Sizleri çok seviyorum, kendimi gösteremediğim için çok üzgünüm." açıklamasında bulundu.

MASTERCHEF RABİA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rabia Nur Çamurlu, 11 Eylül 1999, İstanbul doğumlu. Aslen Rizelidir.

Ortaköy Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Lisesi mezunu. Üniversiteyi Nişantaşı üniversitesi aşçılık bölümünde okudu.

Hayallerini gerçekleştirmek için Masterchef'te olduğunu belirten Rabia Nur Çamurlu, "Burada olmak hayallerime adım adım ulaşmak için çok önemli ve güzel bir yol" sözleriyle yarışmaya katıldığını söylemişti.

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