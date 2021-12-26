MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Pazar akşamı ekrana gelen yarışmanın yeni bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşandı.

Peki Masterchef'te bu akşam kim elendi? İşte, 26 Aralık 2021 Masterchef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden isim...

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki isimler Mert, Hasan ve Burcu oldu.

MasterChef'te bu gece eleme potasına kalan üç yarışmacı arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Burcu, Hasan ve Mert arasından yarışmaya veda eden isim belli oldu.

İşte 26 Aralık 2021 tarihli MasterChef'te elenen yarışmacı...

MEHMET ŞEF: UZUN BİR YOLDU

Mehmet Şef, ''İçinizden biriyle burada ayrılacağız. İki etaplı bir yarışma yapacağız. İlk etapta almış olduğunuz oylar daha sonraki ikinci etaptaki oylarla birleştirilecek ve en az oyu alan yarışmacımız bize veda edecek. Uzun bir yoldu. Güzel mücadele verdiniz. Bu saatten sonra yapacağınız tek şey bizim vereceğimiz ödevleri yaparak şampiyonluk hayallerinizin devam etmesi. Hepinize başarılar diliyorum.'' dedi.

BURCU: BİLDİĞİM ŞEYİ YAPACAĞIM

Burcu, ''Bu pota benim için biraz farklı. Hislerim karman çorman. Bildiğim şeyi yapacağım. Tutkumu katacağım.'' diyerek duygulandı. Burcu, ''İkisi de değerli rakip benim için. İyi olan kazanacak. Kim hak ediyorsa o kalır.'' dedi. Hasan, ''Motivasyonum güçlü. İkinci tura geçmek. Şef tabağında göstermiş olduğum performansı gösterip hedefim birinci çıkmak.'' cümlelerini kullandı.

MERT: ARTIK GÜÇSÜZ RAKİP YOK

Mert, ''Artık alıştım. Pota gecesinin kaçınılmaz yarışmacısı ben oldum. Tatlı bir heyecan var üzerimde. Kendime inandığımda neler yapabildiğimi gösterdim. Yoluma devam edeceğimi düşünüyorum. İkisi de güçlü rakip. Artık güçsüz rakip yok. Diğer rakiplerle işim yok. '' ifadelerini kullandı.

HASAN: HEDEFİM BİRİNCİ ÇIKMAK

Hasan, ''Motivasyonum güçlü. İkinci tura geçmek. Şef tabağında göstermiş olduğum performansı gösterip hedefim birinci çıkmak.'' cümlelerini kullandı.

Mehmet Şef, ''Bugün dersimizin konusu beybi sebzeler...'' diyerek siyah kutuları açtırdı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Gecede büyük bir çekişmenin ardından 26 Aralık 2021 tarihli Masterchef'te elenen isim Mert Yılmaz oldu. Öte yandan Masterchef'in son altıya kalan ismi belli oldu. Sergen, Dilara, Tahsin, Eren, Hasan ve Burcu cekete bir adım daha yaklaştı.

MEHMET ŞEF: ADIN GİBİ MERT BİR ADAMSIN

Mehmet Şef yaptığı açıklamada, "Bu akşam da gerçekten çok iyi planlama yaptın. Bu plan çok iyi ama bu tür yerlere geldiğimizde işi hızlandırmak lazım. Adaletli bir adamsın, adın gibi Mert bir adamsın. Gerektiğinde çıkışlarını yaptın. Burada geldiğin yer az değil yedinci oldun. İyi ki buraya geldin. Ben de seninle gurur duyuyorum" dedi.

MERT: ÇOK ALIŞTIM BURAYA

Elendiğini öğrendikten sonra Mert ise şu açıklamalarda bulundu:

''Çok alıştım buraya. Zor bir şekilde geldim yarışmaya, buraya kadar gelmem de iyi bir derece sayılır benim için. Kolay bir çocukluk geçirmedim. İş hayatına erken atıldım. Ben bir sene önce koronavirüs hastalığı başladığında odamda vakit geçiriyordum. Odama dönüp başvuru formumu doldurdum. Buranın hayalini kuran insanlar varsa onları gerçekleştirmek için adım atmaları gerekiyor. Ben bu yaşıma kadar kendi başıma yaptım, adım atmaktan korkmadım. Eğer burada biraz da olsa birilerine ilham olabildiysem ne mutlu bana. Aynı şekilde tabak yapmaya devam edeceğim. Geldiğimiz günden beri aile ortamının içine dahil olduk.''

MASTERCHEF MERT YILMAZ KİMDİR?

Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde Bolu Mengen’de doğdu. Kendini geliştirmek, farklı kültürler tanımak için Katar’da Doha’ya gitti ve oradaki macerası başladı. Burada yaklaşık 2 sene görev aldı.

2013’te ise Türkiye’ye geri döndü ancak bu kez Flying Chef olarak. O yıllarda birçok futbol organizasyonu ve Formula 1 yarışlarında çalışan MasterChef Mert, son dönemde Amerika Los Angeles’ta hayatını sürdürdü.

ABD'de 1.5 ay pizzacılık yaparak, yaklaşık 4 ay da arabayla paket servis yaptı. Özel bir catering firmasının aşçılık görevini üstlendikten sonra işini bırakan ve taksicilik yapan Yılmaz, Los Angeles’tan MasterChef için geldi. Mert Yılmaz’ın hayatındaki bir diğer ilginç nokta da, mesleğine 8 yıl ara vermiş olması. Bu yıllarda dünyanın değişik yerlerine seyahat etti.