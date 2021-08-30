TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de 29 Ağustos akşamı eleme heyecanı yaşandı. Mavi takımdan, Görkem, Tahsin, Tunahan, Burcu, Hamza ve Safanur eleme potasındaydı. Gecenin sonunda ise bir isim yarışmaya veda etti. Programın son bölümünü kaçıran pek çok kişi ise sabah saatlerinden itibaren MasterChef’te kim elendi? 29 Ağustos Masterchef'ten kim gitti? araştırması yapıyor.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye’de 29 Ağustos gecesinde büyük bir rekabet yaşandı. Hafta içinde dokunulmazlık oyunlarını kaybeden mavi takımdan Görkem, Tahsin, Tunahan, Burcu, Hamza ve Safanur olmak üzere tam 6 yarışmacı eleme potasına girmişti.

Eleme gecesinde ilk turda yarışmacılardan ana ürünü beyaz peynir olan bir tabak hazırlamaları istendi. Verilen sürenin ardından en az puanı alan Hamza, Görkem ve Tahsin 2. eleme oyununa katıldı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Görkem, Tahsin ve Hamza arasından, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirme sonrasında yarışmaya veda eden isim Görkem oldu.

Eleme turunda yarışmacılardan şef Danilo Zanna’nın imza tabağı olan Ragiz yapılması istendi ve bu yemek için yarışmacılara 40 dakika süre verildi.

Süre sonunda tadım testi yapan Somer, Mehmet ve Danilo şefler tarafından tabağı en az başarılı olan isim olarak Görkem’in adı söylendi.

Böylelikle 29 Ağustos akşamı MasterChef Türkiye 2021’e veda eden isim Görkem oldu.

GÖRKEM DEMİRAL KİMDİR?

MasterChef Görkem Demiral Faslı bir anneden 1999 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan yarışmacı 6 yıldır aşçılık mesleğinin içinde olduğunu ve mesleğini okuldan değil alaylı olarak öğrendiğini belirtiyor.

Aşçılığa ilk olarak 2015 yılında Manisa’da başlayan Görkem Demiral'ın ablası da geçtiğimiz dönemlerde Temizlik Benim İşim ve Kuaförüm Sensin programlarında yarışmış.

Görkem Demiral, ilk turda levrek lokum hazırlayarak şeflerin karşısına çıkmış 3 jüri üyesinden de evet oyu alarak bir üst tura çıkma hakkı kazanmıştı. İkinci turda Yasemin ve Sergen ile eşleşen yarışmacı, hazırladığı soğan çorbası ile rakiplerini geride bıraktı ve bir üst tura adını yazdıran isim oldu.

MasterChef Görkem Demiral, ana kadro seçmelerinde yarışmacılardan istenilen Endonezya mutfağına özgü nasi goreng ve satay soslu tavuk yapmaları istendi. Şeflerin seçtiği en iyi 5 tabak arasında Görkem'in hazırladığı yemek de vardı ve böylelikle yaratıcılık turuna katılmaya hak kazandı. Yaratıcılık turunda ana ürün olarak yarışmacılara biber verildi ve Görkem Demiral’ın hazırladığı balık suyunda 8 biberli dolma en beğenilen yemek oldu ve genç yarışmacı gecenin sonunda ana kadroya katılan isim oldu.

Görkem Demiral, MasterChef Türkiye 2021’de şu anda mavi takımda yarışıyordu.