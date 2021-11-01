Magazin Masterchef'te kim elendi? 31 Ekim 2021 Masterchef elenen isim belli oldu

Masterchef'te kim elendi? 31 Ekim 2021 Masterchef elenen isim belli oldu

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Masterchef'te kim elendi? 31 Ekim 2021 Masterchef elenen isim belli oldu

Sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam yarışmada, Hasan, Araz, Burcu, Ateş, Mert ve Safanur'un elenmemek için ter döktü. Gecenin sonunda ise bir kişi hayallerine ve Masterchef'e veda etmek zorunda kaldı. Peki Masterchef'te bu akşam kim elendi? İşte merak edilen detaylar...

01 Kasım 2021, Pazartesi 01:14 Son Güncelleme:
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Masterchef 2021'de bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Safanur, Mert ve Ateş son üçlüye kalan isimler oldu. Haşhaş ürününden yaratıcılık tabağı yapmaya çalışan 6 kişiden en başarılı tabak Hasan'ın tabağı oldu.

Danilo Şef'in 3 yıl aradan sonra bir isme kaşık atması ise herkes tarafından heyecanla karşılandı. Hasan'dan sonra Burcu ve Araz elemeden kurtulan isimler oldu.

Ateş, Safanur ve Mert son üçe kaldı ve Mehmet Şef'in imza tabağını en iyi yapmak için yarıştı. Elemeden son anda kurtulan kişi Mert oldu.

Safanur ile Ateş son ikiye kaldı. Gecenin sonunda Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Ateş oldu.

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR

Mert Ateş Durukan, 18 yaşında ve yarışmaya İzmir'den katıldı. Lisede aşçılık bölümü okuyan Masterchef Ateş, annesi ile ayrı bir eve geçtiği 9-10 yaşlarında annesi işten gelene kadar yemekleri hazırladığını söylemişti.

Durukan, ailenin tek çocuğu. Annesi muhasebeci, babası ise turizm sektöründe çalışıyor.

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