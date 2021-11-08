Masterchef 2021'de bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Haftanın eleme adayları, Pelin, Emre, Burcu ve Dilara'nın ardından Mert beşinci, Hasan da altıncı olmuştu.

Burcu, yemek yaptığı sırada Hasan'ın ürününden kullandığı için direkt eleme potasına gitti.

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM KİM ELENDİ?

Emre, Mert ve Pelin ise kötü bir tabak çıkardığından potaya giden isimler oldu. Elemeye kalan dört isim Danilo Şef'in dalgalar adlı tabağını başarılı şekilde yapmak için yarıştı.

Mert ve Burcu elemeden son anda kurtuldu ve yarışmaya veda eden Emre oldu.

Mehmet Şef, Emre'ye 'Açıkçası seni ilk 5'te görüyordum' dedi.

Somer Şef de 'Çok üzgünüm Emre. Kaybettiğin için değil vazgeçtiğin için üzgünüm' açıklamasında bulundu.

Elendikten sonra açıklama yapan Emre, "Buraya başvurmadan önce kendimi dağıtmıştım. Buraya gelmek için 6 ay hazırlandım, kendimi hazırladım. Toparlandım, eski Emre'den eser kalmadı. Ama ister istemez duygusallık oluyor. Buraya gelmek hep hayalimdi şefim. Burada olmak gurur verici bir şey. Tadında bıraktım. Ne kadar arkadaşlar olsa da burada bazen insan çok yalnız hissediyor. Ailemle konuşmaya ihtiyacım oluyor. Kafamı toparlayamadım, bahane değil." ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF EMRE KİMDİR? EMRE BÜBER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Emre Büber, aslen Konya Bozkırlı ve şu an 26 yaşında. Evli ve bir çocuk babası olan Büber yarışmaya Avusturya’dan katılıyor. Dedesi ve ailesi 1969 yılında Avusturya’ya giden Emre Büber de burada dünyaya geldi, fakat 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Liseyi açıktan okuyarak tamamlayan sevilen yarışmacı, 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünden mezun oldu.

MasterChef Emre Büber, 4 yıl Antalya’da animatörlük yaptıktan sonra 19 yaşında tekrar Avusturya’ya döndü. 2 yıl süpermarkette çalıştıktan sonra yaklaşık 3-4 yıl kadar profesyonel olarak mutfakta çalıştı. Avusturya’da şırdan kokoreç, ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver’la da çalışma imkanı buldu. Yemek yapmayı sevdiğini dile getiren Emre Büber, doğal ürünler yetiştirerek onları sezonunda kullanmayı hedefliyor.