MasterChefte artık yavaş yavaş finale doğru gidiliyor. 18 yarışmacıyla başlayan macerada sona yaklaşılıyor. Yarışmacılar dün akşam balıklı tartar için yarıştılar. Yarışmada tartışmalar da eksik olmadı. Gecenin sonunda yarışmacı sayısı 5'e düştü. Peki MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Büyük bir heyecana sahne olan yarışmada son ikiye Eslem ve Burcu kaldı. İkili arasından rozeti Burxu alınca Eslem, yarışmaya veda eden isim oldu. Böylelikle Hakan, Meltem Kerem, Burcu ve Uğur finalistler oldu.