MasterChef'te final haftasına girildi. Yarışmanın dün 31. bölümü ekrana geldi. SOn bölümde Kerem, Burcu, Meltem ve Uğur, yaptıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundular.

Kalan son dört yarışmacıdan Burcu 3'lü finale kalmayı garantileyerek balkona çıkan ilk isim oldu. Diğer yarışmacılar dana yanağı prişka yaptı. Kerem, Meltem ve Uğur ikinci isim olmak için ter döktü. Bu yarışta Meltem 15 puan alırken, Uğur 19 puan ve Kerem 18 puan aldı. Bu sonuç sonrası Burcu'nun yanına MasterChef 3'lü finale gitmeye Uğur hak kazandı. Kalan iki yarışmacı Kerem ve Meltem ise eleme oyununa çıktı.

PEKİ, MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Meltem ve Kerem gecenin son yemeği olan tütsülenmş balıklı chowder çorbası için yarıştı. Bu yarışmanın galibi Keremm oldu. MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Meltem oldu. 18 yarışmacıyla başlayan macerada sona yaklaşılırken finalde üç isim var: Burcu, Uğur, Kerem.

MASTERCHEF 32. BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef'in dünkü bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu gece bir isim daha elenecek. Ve iki isim finale kalacak. 32. bölümde ise yine tartışmalar yaşanırken yarışmacılar bol bol düşecek. Şeflerin Mehmet'e yaptığı sürpriz ise kahkahaya boğacak.