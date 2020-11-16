MasterChef kim elendi? MasterChef elenen isim belli oldu

TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. İlgiyle izlenen yemek yarışması Masterchef 2020'de son ikiye kalan isimler Barbaros ve Esra oldu.

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde bir kişi daha MasterChef hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Büyük heyecana sahne olan eleme gecesinde elenen ismi Mehmet Şef açıkladı. Bu hafta kaptan olan Esra yarışmaya veda etti.

Masterchef'te finale kısa bir süre kaldı. Son 9 ismin kesinleştiği Masterchef'te veda eden isim Esra oldu. Kaptan olduktan sonra veda eden Esra gözyaşlarını tutamadı. Elendikten sonra açıklama yapan Esra, "Başkaları gibi beni potaya yazmasınlar, öyle olsun böyle olsun hiç öyle düşüncem olmadı" dedi.

''Hiç kimseden medet ummadım''

Esra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Ben buraya Esra olarak geldim, Esra olarak gideceğim. Başkaları gibi beni potaya yazmasınlar, öyle olsun böyle olsun hiç öyle düşüncem olmadı. Hiç kimseden medet ummadım. Daha önceki yıllarda yapamadığım şeyleri buradan çıktıktan sonra yapacağım. Bu mesleği bırakmayı düşünmüyorum. Size de ne kadar teşekkür etsem az. '

Somer Şef ise yaptığı açıklamada, "Gitmen çok üzücü. Benim gözümde sen buradaki çoğu insandan daha çok şefsin. Çünkü bir şef duruşun var, şef saygın var, şef temizliğin var. İnanılmaz iyi yemek yapıyorsun." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şef de 'Bence sen mesleğe devam et" dedi.

MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacı İstanbul doğumlu. MasterChef Esra’nın 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Tokelli daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.