MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. Yarışmada şampiyonun belli olmasına sadece 1 gün kaldı. MasterChef şampiyonu 14 Ocak Cuma akşamı yapılacak canlı yayında belli olacak.

İlgiyle izlenen yemek programı MasterChef'te iki günlük final maratonu bu akşam başladı.

MASTERCHEF’TE İLK GÜN KİM KAÇ PUAN ALDI?

13 Ocak 2022 Perşembe tarihli MasterChef’in 157. bölümünde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Başarılı iki yarışmacı, şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

MASTERCHEF'TE KİM KAÇ PUAN ALDI?

Hasan ve Eren, MasterChef 2021 finalisti iki yarışmacı, final turu ilk gününde karşı karşıya geldi. İlk gün istenen üç farklı yemek vardı.

İlk eleme turunda yaptıkları yemek, dört ana malzemeden yaratıcı yemek ve hayatlarının dönüm noktası olan yemek.

Bu yemekler için verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi.

İlk oyunda Eren 24, Hasan 20 puan aldı. İkinci oyunda Eren 19, Hasan 19 puan aldı.

MASTERCHEF’TE BU AKŞAM KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam finalin ilk turunda kazanan isim Eren oldu. Eren üç yemek sonunda 65, Hasan ise 59 puan aldı.

MASTERCHEF EREN KİMDİR?

Masterchef Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale'de doğdu. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı halen hayatını orada sürdürmektedir.

Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniversitede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir. 2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getirmektedir.