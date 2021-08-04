TV8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’in son bölümünde ana kadroya girme heyecanı vardı. Yarışmacılar ilk turda tiramisu yaparken, yaratıcılık bölümünde ise yarışmacılardan ana ürün mısır olan bir yemek istendi. Yemeklerin değerlendirilmesinin ardından Masterchef’te ana kadroya girme adayı olarak son ikiye İbrahim ve Dilara kaldı. 3 Ağustos’ta gecenin sonunda ise sadece bir isim Masterchef ana kadroya katılma ve 3. önlüğü giyebilme şansı elde etti…

MASTERCHEF’TE KİM KAZANDI, 3 AĞUSTOS ANA KADROYA KİM GİRDİ?

3 Ağustos akşamı yayınlanan Masterchef’in son bölümünde yarışmacılardan 50 dakika içerisinde en güzel tiramisuyu yapmaları istendi. Süre sonunda yapılan değerlendirme ile Sergen, İbrahim, Sevgi, Dilara ve Nursima turu geçen isimler oldu.

Sonraki etapta ise bu 5 yarışmacıdan ana ürünü mısır olan en yaratıcı tabağı hazırlamaları istendi. Ancak bu sefer 40 dakika süre verildi. Sürenin sona ermesinin ardından her zamanki gibi Danilo, Mehmet ve Somer şefler yarışmacıların tabaklarını değerlendirdi ve en az puanı alan isim Sevgi oldu.

Sergen’in dördüncü, Nursima’nın ise 3. olduğu etapta, İbrahim ve Dilara son ikiye kalan isim oldu. Şeflerin yaptığı değerlendirmenin sonucunda ise Masterchef’te ana kadroya girmeye ve 3. önlüğü giymeye hak kazanan isim Dilara oldu.

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

İstanbul’da yaşayan Dilara Başaran 24 yaşında ve şu anda profesyonel aşçılık yapıyor. Turizm lisesi mezunu olan Dilara Başaran, 15 yaşındayken staj yapmaya başlayarak mutfağa girdiğini ve 6 yıldır da aşçılık yaptığını söylüyor. Ayrıca, mutfağa olan aşkının kendisini MasterChef birincisi yapacağına inanıyor.

MASTERCHEF İLK GRUP YARIŞMACILARI