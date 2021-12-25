MasterChef’te Mehmet Şef’e büyük şok!

Jüri üyeliğini Somer Siviroğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, 26 Aralık Pazar akşamı eleme bölümüyle ekrana gelecek. Fragmanda yarışmada bir hafta daha kalmak için mücadele eden yarışmacıların yanı sıra stüdyoya giren kedi de dikkat çekti.

Çekim esnasında stüdyoya girerek miyavlamaya başlayan kediyi gören Mehmet Yalçınkaya, kucağına alarak sevmek istedi. "Kurban olurum" diyerek kucağına aldığı kedinin yüzüne pati atmasıyla büyük bir şok yaşayan Yalçınkaya, hayvanı elinden bıraktı.



