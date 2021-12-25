Magazin MasterChef’te Mehmet Şef’e büyük şok!

MasterChef’te Mehmet Şef’e büyük şok!

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MasterChef’te Mehmet Şef’e büyük şok!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 'MasterChef Türkiye 2021' yarışmasının 142'nci bölüm tanıtımı yayınlandı. 26 Aralık Pazar günü yayınlanacak bölümde, eleme heyecanının yanı sıra kahkaha dolu anlar da yaşanacak. Tanıtıma, kanalın kedisi ile Şef Mehmet Yalçınkaya damga vurdu.

25 Aralık 2021, Cumartesi 21:54 Son Güncelleme:
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Jüri üyeliğini Somer Siviroğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, 26 Aralık Pazar akşamı eleme bölümüyle ekrana gelecek. Fragmanda yarışmada bir hafta daha kalmak için mücadele eden yarışmacıların yanı sıra stüdyoya giren kedi de dikkat çekti.

Çekim esnasında stüdyoya girerek miyavlamaya başlayan kediyi gören Mehmet Yalçınkaya, kucağına alarak sevmek istedi. "Kurban olurum" diyerek kucağına aldığı kedinin yüzüne pati atmasıyla büyük bir şok yaşayan Yalçınkaya, hayvanı elinden bıraktı.


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