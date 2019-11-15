'MasterChef Türkiye'nin 48'inci bölümünde, müthiş bir rekabet sonucu hayallerine veda eden isim belli oldu. Yarışmadan elenen isim, jüri üyelerine olay sözler sarfetti. Ekin, Mustafa, Alican ve Yasin eleme potasında mücadele etti. Şef Somer Sivrioğlu, yarışmacılara hangi yemeğin yapılacağını açıkladı. Menüde Dil Balığı vardı. En iyi dil balığı tabağını yapmak için zamanla yarışan yarışmacılardan ilk olarak Ekin eleme potasından çıktı. Eleme potasından ikinci olarak çıkan Yasin, şeflerin kararını duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.





'Keşke buraya başvuru yapmasaydım'

Mustafa, "Alican'ın tabağı benim tabağımdan iyi değildi. Üzgünüm, gerçekten üzgünüm. Keşke tabak yapamasaydım da gitseydim. Alican'ın tabağı hiçbir şekilde benim tabağımın önüne geçemezdi. Buna adım gibi eminim. Yeri geldi 'görsellik' dediniz, yeri geldi 'lezzet' dediniz. Görselliğe önem vermiyorsanız neden benden görsel bir şey istediniz. Keşke buraya başvuru yapmasaydım" sözleriyle, şeflere isyan etti.





'Sen buraya gelene kadar adalet vardı'

Şef Mehmet Yalçınkaya, kendilerine tepki gösteren Mustafa'ya, "Bugüne kadar o giden yarışmacı gitti. Sen buraya gelene kadar adalet vardı. Bu gece bitti mi?" cevabını verdi. Mehmet Şef'in sözlerinin ardından Mustafa Aydın'ın, stüdyoyu terk etmesi şaşkınlık yarattı.





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