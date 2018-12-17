MasterChef'in 31. bölümü bu akşam ekranlara geliyor. 4 yarışmacı yine güzel bir yemek hazırlayacak. Yemek hazırlarken ise heyecan tavan yapacak. Yeni bölümde tartışmalar hız kesmezken Tuğçe ve Kerem'in kavgası programa damga vuracak.

MASTERCHEF'TE ŞAMPİYON KİM OLACAK?

MasterChet'te artık final haftası... Bugün bir yarışmacı yarışmaya veda edecek yarın ise büyük final yaşanacak. MasterChef olan yarışmacı 100 bin lira kazanacak. Peki Meltem, Burcu, Kerem ve Uğur'dan şampiyon kim olacak?