Magazin MasterChef'te Tunahan elendi! MasterChef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef'te Tunahan elendi! MasterChef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli?

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MasterChef'te Tunahan elendi! MasterChef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli?

19 Eylül 2021 akşamı yayınlanan yarışma programı MasterChef'te elenen yarışmacı Tunahan Ak oldu. Sürpriz elenme sonrası MasterChef Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak, kaç yaşında ve nereli? soruları internette merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Tunahan Ak hakkında merak edilenler..

20 Eylül 2021, Pazartesi 01:00 Son Güncelleme:
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Bu akşam MasterChef'te elenen genç yarışmacı Tunahan Ak, kaç yaşında ve nereli olduğu da pek çok kişi tarafından merak ediliyor…

MASTERCHEF TUNAHAN AK KİMDİR?

MasterChef Tunahan Ak, henüz 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katıldı.

Tunahan Ak, aşçılık lisesi mezunu olan Bolu'da 4 yıl yatılı okudu,1,5 yıldır da Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden "evet" oyu alarak ikinci tura çıkmayı başardı.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını ifade eden Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da bunun için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Ana kadroya katılmaya hak kazanan Tunahan Ak, mavi takım içinde yer aldı.

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