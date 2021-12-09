Kübbülmüşviyye malzemeleri arasında, köftelik bulgur, yağsız kıyma ve iç yağ öne çıkıyor. Yoğrularak hazırlanan bu eşsiz yemeğin lezzeti ise içine eklenen baharatlarla zenginleşiyor. İşte, bu hafta MasterChef’te herkesin ilgisini çeken, Kilis’in önde gelen lezzetlerinden kübbülmüşviyye için gereken malzemeler ve adım adım yapılışı…

KÜBBÜLMÜŞVİYYE MALZEMELERİ

300 gr. sinirsiz ve yağsız dana veya koyun eti (kıyma),

300 gr. koyun gömlek yağı (iç yağ),

Üç su bardağı çiğ köftelik bulgur,

Yarım komposto tabağı ceviz içi,

Bir adet baş soğan,

İki çorba kaşığı nane,

Bir tatlı kaşığı tarçın,

Yeteri kadar tuz, karabiber ve kırmızı biber.

KÜBBÜLMÜŞVİYYE YAPILIŞI