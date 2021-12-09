MasterChef’teki kübbülmüşviyye nedir, nasıl yapılır? İşte Kübbülmüşviyye malzemeleri, tarifi ve yapılışı
MasterChef’teki kübbülmüşviyye bir anda pek çok kişinin ilgisini çekti. Söylenmesi zor olan bu yemek Kilis’in en meşhur lezzetlerinden biri ve görünüş itibariyle içli köfteye çok benziyor. İşte, kübbülmüşviyye malzemeleri, tarifi ve yapılışı…
09 Aralık 2021, Perşembe 17:48 Son Güncelleme:
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Kübbülmüşviyye malzemeleri arasında, köftelik bulgur, yağsız kıyma ve iç yağ öne çıkıyor. Yoğrularak hazırlanan bu eşsiz yemeğin lezzeti ise içine eklenen baharatlarla zenginleşiyor. İşte, bu hafta MasterChef’te herkesin ilgisini çeken, Kilis’in önde gelen lezzetlerinden kübbülmüşviyye için gereken malzemeler ve adım adım yapılışı…
KÜBBÜLMÜŞVİYYE MALZEMELERİ
- 300 gr. sinirsiz ve yağsız dana veya koyun eti (kıyma),
- 300 gr. koyun gömlek yağı (iç yağ),
- Üç su bardağı çiğ köftelik bulgur,
- Yarım komposto tabağı ceviz içi,
- Bir adet baş soğan,
- İki çorba kaşığı nane,
- Bir tatlı kaşığı tarçın,
- Yeteri kadar tuz, karabiber ve kırmızı biber.
KÜBBÜLMÜŞVİYYE YAPILIŞI
- Bulguru tepsiye koyun.
- Üzerine soğanı küçük parçacıklar halinde doğrayın.
- Üzerine tuz, kırmızıbiber ve ekleyin.
- Biraz bulgur, soğan ve baharatları biraz yoğurduktan sonra yağsız eti de ekleyin ve sakız kıvamına geline kadar yoğurmaya devam edin.
- Başka bir küçük tepsiye iç yağı ufak ufak doğrayın.
- Yağlar sakız gibi oluncaya kadar sıcak su ekleyerek yardımı yoğurun.
- Yoğrulmuş iç yağına nane, karabiber, tuz, kırmızı biber, tarçın ve ceviz içini ekleyin.
- Tekrar yoğurduğunuz yağ ve baharat karışımı küçük parçalara ayırın ve her bir parçayı badem şeklinde yuvarlayın.
- Hazır olan köfteden iri parçalar alın ve yuvarlak hale getirin.
- Her yuvarlanmış parçayı elinize alarak içli köfte büyüklüğünde içini oyun.
- İçleri oyulmuş köftelerin içine badem şeklinde hazırladığını iç yağları koyun.
- Sonra yine aynı içli köfte gibi köftelerin ağzını kapatın.
- Hazırlanan kübbülmüşviyyeleri ızgarada pişirin. Pişirme işlemini isterseniz fırında da yapabilir hatta pişmiş kübbülmüşviyyeleri sonradan tekrar yağda da kızartabilirsiniz.
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