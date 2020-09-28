Özel tarif: Mastik Sponge tarifi
MasterChef Türkiye yarışmasının eleme gecesinde Mehmet Şef'in özel tarifi "Mastik Sponge" oldu. Sevdiklerinize hazırlamak için Mastik Sponge tarifi arıyor ya da Mastik Sponge nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mastik Sponge tarifinin püf noktaları için "Mastik Sponge tarifi: Mastik Sponge nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
28 Eylül 2020, Pazartesi 00:19 Son Güncelleme:
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Farklı malzemeleri ve enfes lezzetiyle hafızalara kazınan Mastik Sponge tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Mastik Sponge tarifi arıyor ya da Mastik Sponge nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mastik Sponge tarifinin püf noktaları için "Mastik Sponge tarifi: Mastik Sponge nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Mastik Sponge tarifi
Mastik Sponge malzemeleri
- Beyaz çikolata
- Krema
- Jelatin
- Damla sakızı
- Kavun
- Esmer şeker
- Yıldız anason
- Böğürtlen
- Ahududu
- Kırmızı Latin çiçeği
- Kaya çikolata
- Mastık
Keki için;
- Un
- Tereyağı
- Şeker
- Yumurta
- Şekerli vanilin
- Hamur kabartma tozu
- Aktif karbon
Krema ve damla sakızını ocağa koy kaynat. Damla sakızı bol olsun. Yaprak jelatin eklenir (soğuk suda ıslat suda soğusun içine atıp karıştır) beyaz çikolata ilave et ve karıştır pürüzsüz olana kadar. Bunun içine mikserde 1 kg krema çırp şanti kıvamında olsun ekle. Damla sakızı macunu ekle. Soğusun sonra bardaklara doldur. Bardaklar dolunca dolapta soğumaya bırakılır. Üstü için esmer şeker, kavun (kavunları küp küp doğra) yıldız anason ekle ocakta sotele. Sotelenen kavunu donmuş karışımın üstüne koy. Frenk uzumu, ahududu, böğürtlen ve çiçekle süsleyin.
Mastık kapağı için:
Beyaz çikolata hafifçe erit. Sonra 40 dereceye soğut. 26-27 dereceye kadar düşmeli. PVC kaplama sert kâğıt al. Paletle çikolatayı üstüne sur. Donmaya yakın olunca bardağın ağzı kadar metal kasnak ile çikolatayı kes. Üstüne yağlı kâğıt koyup üzerine ağırlık koup donmasını bekleyin. Donunca çıkartıp üstünü çiçek meyvelerle süsleyin.