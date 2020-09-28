Özel tarif: Mastik Sponge tarifi

Farklı malzemeleri ve enfes lezzetiyle hafızalara kazınan Mastik Sponge tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Mastik Sponge tarifi arıyor ya da Mastik Sponge nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mastik Sponge tarifinin püf noktaları için "Mastik Sponge tarifi: Mastik Sponge nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Mastik Sponge tarifi

Mastik Sponge malzemeleri

Beyaz çikolata

Krema

Jelatin

Damla sakızı

Kavun

Esmer şeker

Yıldız anason

Böğürtlen

Ahududu

Kırmızı Latin çiçeği

Kaya çikolata

Mastık

Keki için;

Un

Tereyağı

Şeker

Yumurta

Şekerli vanilin

Hamur kabartma tozu

Aktif karbon

Mastik Sponge yapılışı

Krema ve damla sakızını ocağa koy kaynat. Damla sakızı bol olsun. Yaprak jelatin eklenir (soğuk suda ıslat suda soğusun içine atıp karıştır) beyaz çikolata ilave et ve karıştır pürüzsüz olana kadar. Bunun içine mikserde 1 kg krema çırp şanti kıvamında olsun ekle. Damla sakızı macunu ekle. Soğusun sonra bardaklara doldur. Bardaklar dolunca dolapta soğumaya bırakılır. Üstü için esmer şeker, kavun (kavunları küp küp doğra) yıldız anason ekle ocakta sotele. Sotelenen kavunu donmuş karışımın üstüne koy. Frenk uzumu, ahududu, böğürtlen ve çiçekle süsleyin.

Mastık kapağı için:

Beyaz çikolata hafifçe erit. Sonra 40 dereceye soğut. 26-27 dereceye kadar düşmeli. PVC kaplama sert kâğıt al. Paletle çikolatayı üstüne sur. Donmaya yakın olunca bardağın ağzı kadar metal kasnak ile çikolatayı kes. Üstüne yağlı kâğıt koyup üzerine ağırlık koup donmasını bekleyin. Donunca çıkartıp üstünü çiçek meyvelerle süsleyin.



