Mastürbasyon sağlığa zararlı mı?

Kendi cinsel hayatlarını tartışmak söz konusu olduğunda insanlar hala tabuların yıkamadılar. Cinsellik hakkında yapılan son araştırmalar, büyük ölçüde stresi hafifletebilen, ruh halini iyileştiren, ağrıyı azaltan, bağışıklığı artıran ve benlik saygısını artırabilecek kadın orgazmını temel alıyor. Araştırmalarda, mastürbasyonun sağlık için çok faydalı olduğu ortaya koyuldu. Erkeklerin kadınlardan daha fazla mastürbasyon yaptığı ise başka bir gerçek.

Mastürbasyon çoğu toplumda bir tabu olmasına rağmen, istatistikler birçok insanın mastürbasyon yaptığını gösteriyor. ABD'de, 25-40 yaş arasındaki kadınların yaklaşık yüzde 80'i hayatlarının bir noktasında mastürbasyon yaptığı, 18-24 yaş arasındaki kadınların yüzde 50'sinin geçen yıl mastürbasyon yaptığını söylüyor.

Erkekler ise, kadınlara oranla daha fazla mastürbasyon yapma eğilimindeler. Kadınlar, mastürbasyon konusunda daha fazla utanma gösteriyorlar. Erkekleri ve kadınları bir arada gruplandırırsanız, 25 ve 29 yaşları arasındaki gençlerin yaklaşık yüzde 76'sı geçen yıl mastürbasyondan memnun olduklarını söylüyor.

En iyi kişisel bakım

Uzmanlar, mastürbasyonun en iyi kişisel bakım biçimlerinden biri olduğunu düşünüyor. Mastürbasyon sadece iyi hissetmenizi sağlamaz, sağlığınız için de birçok fayda sunar. Mastürbasyonun birçok fiziksel faydası var.

Mastürbasyonun fiziksel faydaları vardır. Yeterli oksijen sağlıklı beyin fonksiyonu için kesinlikle kritik öneme sahiptir, bu nedenle beyne kan akışındaki yaygın artış (özellikle duyum, hareket, biliş, ödül ve hormon üretimi ile ilgili bölgeler) orgazmı neredeyse tüm beyniniz için harika bir egzersiz haline getirir. Orgazm, doğal ağrı kesiciler, stres gidericiler ve ruh hali geliştiriciler gibi bir dizi maddenin salınmasını tetikler. Düzenli bir mastürbasyon uygulamasının başka faydaları da var.

Kadınlar mastürbasyon zevklerini geliştirmeyi öğrendiklerinde, çoğu toplumdaki negatif cinsiyetçi kavramlara radikal bir meydan okuma sağlarlar. Mastürbasyon, başkası için seks nesnesi olmaya odaklanmak yerine, bedenleri sadece bizim için zaman zaman var olan zevk yerlerine ve kendi cinsel varlıklarına odaklanmaya izin verir.

Fazla mastürbasyon yapmak zararlı mı?

Mastürbasyonda zorlayıcı hale gelen herhangi bir davranış sorun yaratabilir. Bu zorlayıcı cinsel davranışlar kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülüyor. Genel olarak, kontrol dışı cinsel davranışlar, insanların ruh hallerini düzenlemede sorun yaşadıklarında ve kendi kendilerini yatıştırmak için seksi kullandıklarında ortaya çıkabilir.

Düzenli bir mastürbasyon uygulaması geliştirirken kendi zevkinize öncelik verme taahhüdünde bulunarak büyük faydalar elde edersiniz.

Kaynak: Glamour





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