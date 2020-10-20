Türkiye Mastürbasyon yapan komşusundan davacı oldu! "Karım görseydi ne olacaktı?"

Mastürbasyon yapan komşusundan davacı oldu! "Karım görseydi ne olacaktı?"

Türkiye

Mastürbasyon yapan komşusundan davacı oldu! 'Karım görseydi ne olacaktı?'

İstanbul Şişli’de, komşusunun evinde perdesi açık şekilde mastürbasyon yaptığını gören Cemil Ayan davacı oldu. Hakkında “hayasızca hareketlerde bulunmak” suçundan dava açılan komşu, ‘aleniyet’ unsurunun gerçekleşmediği gerekçesiyle beraat etti.

20 Ekim 2020, Salı 16:27 Son Güncelleme:
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İstanbul Şişli’de 18 Temmuz 2019 tarihinde, şüpheli Arap vatandaşı Mazın Samı Flaıh Al-Hameed evinde bulunduğu sırada penceresi ve perdesi açıkken mastürbasyon yapmaya başladı. Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, bu sırada sigara içmek için kendi evinin mutfağının camına çıkan Cemil Ayan aralarında 50 metre mesafe bulunan komşusunun mastürbasyon yaparken gördü. Ayan’ın şikayetçi olması üzerine şüpheli hakkında “hayasızca hareketlerde bulunmak” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

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Suçlamayı reddetti 

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mazın Sami Flaih Al-Hameed, şikayetçi Cemil Ayan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Arapça tercüman eşliğinde savunması alınan sanık Al-Hameed suçlamaları reddettiğini belirterek, “İddia edildiği gibi mastürbasyon yapmadım” dedi.

"Küçük kızım görebilirdi" 

Şikayetçi Cemil Ayan ise ifadesinde şikayetçi olduğunu belirterek, “Olay günü ben sigara içmek için mutfağın camına çıktım. Sanığın evi ile benim mutfağımın camı karşı karşıyadır. Sigara içerken gözüm takıldı, sanık yatağında mastürbasyon yapıyordu, camı da penceresi de açıktı. Bu 5 dakika falan sürdü. Benim eşim de sigara içiyor, o da bu manzarayı görebilirdi, küçük kızım var ara sıra cama çıkar o da görebilirdi” dedi.


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“Aleniyet gerçekleşmedi' beraati 

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın herkesin görebileceği şekilde ikametindeki yatağı üzerinde söz konusu eylemi gerçekleştirmesi hususu dikkate alındığında, atılı suçun unsurlarından olan ‘aleniyet’ unsurunun gerçekleşmediğini belirterek beraatine karar verdi. Karar sonrası müşteki, “Eşim görseydi ne olacaktı o zaman da karar aynı mı olacaktı?” dedi.

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