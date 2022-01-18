Masum olmayan üfürüm gözardı edilmemeli

Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Doğan Erdoğan, kalpte üfürümün bebek ve çocuklarda erişkinlere kıyasla daha sık karşılaşılan bir durum olduğuna dikkati çekti. Üfürümü, “kalpte kan akımının türbülans yaptığı zaman etraf dokularda oluşturduğu titreşim nedeniyle oluşan ve doktor dinleme aleti (stetoskop) vasıtasıyla duyulan sesler" olarak tanımlayan Prof. Dr. Doğan Erdoğan, “Bebeklerde ve çocuklarda görülen üfürümün birçoğu, kalpte bir bozukluk olmaksızın duyulan masum üfürümlerdir. Masum üfürüm, her 3 çocuktan ikisinde ve her 4 bebekten üçünde duyulabilmektedir" diye konuştu.





MASUM OLMAYAN ÜFÜRÜME UZMAN KONTROLÜ ŞART





Çocukluk çağında kalpteki bozukluklardan kaynaklanan üfürümlerin çoğunluğunun kalpte doğuştan var olan, kalbin sağ ve sol boşlukları arasında olmaması gereken delikler nedeniyle olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:





“Bunun yanında, kalpten çıkan ana damarlar arasında bir bağlantı nedeniyle de üfürümler olabilir. Nadir olsa da kalp kapaklarında daralmaya veya yetersizliğe bağlı olarak da üfürüm duyulabilir. Hastayı muayene eden ve üfürümü ilk fark eden hekim üfürümün masumluğu konusunda en küçük bir şüphe duyuyorsa, en azından 1 kez ekokardiyografi ile değerlendirilmesi için hastayı doğumsal kalp hastalıkları konusunda deneyimli, üst düzey ekokardiyografi bilgisi ve tecrübesi olan bir hekime göndermelidir. Bu değerlendirme, fizik muayene, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi (kalbin yapısının ve fonksiyonların ultrasonla değerlendirilmesi) ile yapılır. İlk değerlendirmede kalpte üfürme yol açan bir bozukluk saptanmazsa üfürüm devam etse bile bir tedavi hatta kontrol gerekmez."







