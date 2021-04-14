Türkiye Masum Türker'den CNN Türk'te önemli açıklamalar

Masum Türker'den CNN Türk'te önemli açıklamalar

Türkiye

Masum Türker'den CNN Türk'te önemli açıklamalar

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Türker, CHP'nin başlattığı "128 milyar dolar nerede" tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

14 Nisan 2021, Çarşamba 21:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eski DSP Genel Başkanı Masum Türker'in CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamadan öne çıkan noktalar şöyle:

Bir ülkeyi tehdit ederseniz parasıyla tehdit edersiniz, borçla tehdit etmezsiniz. 2004 yılından sonra adım adım kuruldu. Türkiye'de aracı kurumlarının büyük kısmı yabancı şirketlerdir. Ben içi acıyan bir insanım. Bu iktidar var diye birilerinin Türkiye'yi soymasına göz yumamam. Hepimizin milliyetçi olması lazım.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
CHP seçmeni ve HDP ile ittifak…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
30 gün yeter ama dolu dolu
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Ankara’daki kriz istifa getirebilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ramazan fırsatçıları
Murat Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MSB duyurdu: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti