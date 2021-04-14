Eski DSP Genel Başkanı Masum Türker'in CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamadan öne çıkan noktalar şöyle:

Bir ülkeyi tehdit ederseniz parasıyla tehdit edersiniz, borçla tehdit etmezsiniz. 2004 yılından sonra adım adım kuruldu. Türkiye'de aracı kurumlarının büyük kısmı yabancı şirketlerdir. Ben içi acıyan bir insanım. Bu iktidar var diye birilerinin Türkiye'yi soymasına göz yumamam. Hepimizin milliyetçi olması lazım.