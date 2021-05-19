Masumiyet 13. bölüm fragmanı yayınlandı! "Düğün hazırlıklarına başla anneciğim"
FOX TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ela'nın dövüldüğü gece ile ilgili her bölümde ortaya çıkan detaylar izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. Masumiyet 13. bölüm fragmanına İlker Ilgaz'ın Hale'ye söylediği "Düğün hazırlıklarına başla anneciğim" sözleri damga vurdu. İşte Masumiyet 13. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...
19 Mayıs 2021, Çarşamba 20:24 Son Güncelleme:
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Masumiyet 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyet'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumiyet'in 13. bölüm fragmanı nefesleri kesti. Fragmanda Bahar Ela'ya "Artık ben de sana güvenmiyorum" derken İlker Ilgaz annesi Hale'ye kendinden emin bir şekilde düğün hazırlıklarına başlamasını ister. Evlenme teklifine Ela'nın cevabının "Evet" olacağını düşünen İlker'e Ela'nın ne cevap vereceği merak konusu. Hale ile Harun arasında geçmişte neler olduğuna dair detayların ise yavaş yavaş gün yüzüne çıkması da dizideki heyecanın artmasına neden oluyor. Ela "Büyük güne hazır mısın?" diye soran İlker'e ne cevap verecek?
Masumiyet 13. bölüm fragman