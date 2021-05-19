Masumiyet 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyet'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumiyet'in 13. bölüm fragmanı nefesleri kesti. Fragmanda Bahar Ela'ya "Artık ben de sana güvenmiyorum" derken İlker Ilgaz annesi Hale'ye kendinden emin bir şekilde düğün hazırlıklarına başlamasını ister. Evlenme teklifine Ela'nın cevabının "Evet" olacağını düşünen İlker'e Ela'nın ne cevap vereceği merak konusu. Hale ile Harun arasında geçmişte neler olduğuna dair detayların ise yavaş yavaş gün yüzüne çıkması da dizideki heyecanın artmasına neden oluyor. Ela "Büyük güne hazır mısın?" diye soran İlker'e ne cevap verecek?

Masumiyet 13. bölüm fragman



