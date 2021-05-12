Magazin Masumiyet bu akşam yok mu, yayın akışında neden gözükmüyor? Masumiyet dizisiyle ilgili flaş karar
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Masumiyet bu akşam yok mu, yayın akışında neden gözükmüyor? Masumiyet dizisiyle ilgili flaş karar

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Masumiyet bu akşam yok mu, yayın akışında neden gözükmüyor? Masumiyet dizisiyle ilgili flaş karar

Masumiyet dizisinin yayın günüyle alakalı flaş bir karar alındı. Final iddialarıyla gündeme gelen Masumiyet dizisinin yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Masumiyet dizisi Çarşamba günleri izleyicilerle buluşuyordu. Peki, Masumiyet bu akşam yok mu, yayın akışında neden gözükmüyor? İşte Masumiyet dizisiyle ilgili alınan karar…

12 Mayıs 2021, Çarşamba 14:51 Son Güncelleme:
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Masumiyet yeni bölümü Fox TV’nin bu haftaki yayın akışında çıkarıldı. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı “Masumiyet” dizisinin yayın günü değişti. Peki, Masumiyet yeni bölüm ne zaman?

En son 5 Mayıs’ta izleyicilerin karşısına çıkan 'Masumiyet', 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla her pazartesi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

MASUMİYET 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? 

Hale’nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kalır. İsmail’in şok itirafıyla yer yerinden oynarken, Umut’un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişir. Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılır, birbirlerinden habersiz aynı gerçeği arayan anne kız, gerçekler ve yalanlar arasında arafta kalır. İsmail’in gölgesinden kurtulan Hale ve İlker için ise vakit, karanlık aile geçmişleriyle hesaplaşma vaktidir. İsmail’in yıllarca gözlerden saklamayı başardığı hastalıklı dünyası göz önüne serilirken İlker, İrem ve Ela arasındaki dengeler bir kez daha değişir. Harun’un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkarmak üzeredir.


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