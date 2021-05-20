Masumiyet dizisi ekrana veda mı ediyor?
Her hafta pazartesi akşamı seyirciyle buluşan Masumiyet dizisi sona ererek final mi yapacak? Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Masumiyet’in final yapacağı iddia edildi. Peki çıkan bu iddialar doğru mu? İşte Masumiyet dizisiyle alakalı merak edilen final kararı.
20 Mayıs 2021, Perşembe 15:45 Son Güncelleme:
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Dikkat çeken senaryosuyla ismini duyuran Masumiyet dizisinin final yapacağı sosyal medyada konuşuluyor. Çıkan bu iddiaların ardından güçlü kadrosuyla dikkat çeken Masumiyet dizisinin izleyicileri konuyla alakalı bilgi arıyor.
MASUMİYET DİZİSİ EKİBİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi deneyimli isimlerin yer aldığı Masumiyet’in final yapacağına dair filmin yapım ve yayınlayıcısından henüz bir açıklama henüz gelmedi.