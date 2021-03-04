Magazin Masumiyet dizisi Münevver Karabulut'un hikayesini mi anlatıyor?

Masumiyet dizisi Münevver Karabulut'un hikayesini mi anlatıyor?

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Masumiyet dizisi Münevver Karabulut'un hikayesini mi anlatıyor?

Masumiyet dizisiyle birlikte Münevver Karabulut cinayeti bir kez daha gündeme geldi. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın oynadığı Masumiyet dizisinin Cem Garipoğlu tarafından canice katledilen Münevver Karabulut'un hikâyesinden yola çıkılarak yazıldığı konuşuluyor.

04 Mart 2021, Perşembe 22:02 Son Güncelleme:
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FOX TV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ'un rol aldığı Masumiyet dizisi akıllara Münevver Karabulut cinayetini getirdi. 

Masumiyet dizisinde kendisinden 16 yaş küçük olan bir üniversite öğrencisini hamile bıraktıktan sonra canavarca hislerle darp edip yol kenarına atan İlker karakterinin (Serkay Tütüncü) Cem Garipoğlu'nun hikâyesinden yola çıkılarak yazıldığı öne sürülüyor. 

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı, daha sonra öldüğü tespit edildi. Dava sonucunda Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etti.

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