Magazin Masumiyet dizisinin yayın tarihi belli oldu! Masumiyet ne zaman başlayacak?

Masumiyet dizisinin yayın tarihi belli oldu! Masumiyet ne zaman başlayacak?

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Masumiyet dizisinin yayın tarihi belli oldu! Masumiyet ne zaman başlayacak?

Masumiyet dizisiyle ilgili detaylar netleşti. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Masumiyet dizisinin çarşamba günleri yayınlanacağı ortaya çıktı. Peki, Masumiyet dizisi ne zaman başlayacak? İşte Masumiyet dizisinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihiyle ilgili bilgiler...

16 Şubat 2021, Salı 13:04 Son Güncelleme:
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Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet” dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı 'Masumiyet' dizisi, 24 Şubat Çarşamba ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Masumiyet dizisinin konusu ne?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.


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