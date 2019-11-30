İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında gece saatlerinde bir yangın meydana geldi. Müzeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada panik yapan bazı vatandaşlar da meraklı gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. İtfaiye ekipleri, müzeye dolan dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı.

Yangın sonucu müzenin bodrum katında hasar meydana geldi. 4 katlı binada yangının başlangıç nedeni ise belirsizliğini sürdürüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.