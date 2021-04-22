Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın'ın paylaştığı Masumiyet dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

Masumiyet son bölüm özeti

İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail’in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar. Babasıyla köprüleri atan İlker’e bir darbe de Ela’nın aldığı heyet raporu vurur. Ela’nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkışır. Ela yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekle birlikte, İlker’e olan duygularından iyileşmek için çırpınsa da düşündüğünden çok daha zor bir süreç onu beklemektedir. Harun’un da topa girmesiyle, Hale’nin oyunları da ortalığa dökülür. Bahar ve Harun’un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmıştır.

Masumiyet 10. bölüm fragmanı



