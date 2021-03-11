Ekran serüvenine yeni başlayan Masumiyet kısa zamanda sosyal medyaya damga vuran diziler arasındaki yerini aldı. Kadına şiddet olayıyla dikkat çeken Masumiyet ilgiyle takip edilirken bir yandan da izleyenlerin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Masumiyet'in 3. bölümünde duruşma günü Ela'ya İlker'in avukatı tarafından yapılan şok suçlamalar damga vurmuştu. İlker Ilgaz’ın avukatının, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizmesi hem Ela'nın ailesinin hem de izleyenlerin kafasını karıştırdı.

MASUMİYET 3.BÖLÜM ÖZETİ

Ortaya atılan şok deliller, Ela’nın en yakınlarının bile kafasını karıştırır. Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden zihninde boşluklar olan Ela bile, kendinden şüphe ederken, Bahar, her zamanki gibi kızının arkasındadır. Ne var ki Bahar’ın gücü kızını korumaya yetmez. Linç kültürünün de devreye girmesiyle birlikte, zaten sert olan süreç, Ela için psikolojik şiddete dönüşür. Diğer yanda, İlker’in tutuksuz yargılanma talebi kabul edilir.

İlker eve döner ve böylece, İrem’in hayatında yeni bir dönem başlar. İrem, evliliğin pek de hayallerindeki gibi olmayan karanlık yüzüyle karşı karşıya kalır. Yıllar boyunca, sadece yumuşak ve sempatik yüzlerini gördüğü Ilgaz ailesi, şimdi bambaşka yüzleriyle karşısındadır. Harun ise kızını, Ilgazlar cenderesinden kurtarmaya kararlıdır. Kızları uğruna mücadele eden Harun ve Bahar’ın yolları kaçınılmaz şekilde birleşirken, Ela’nın zihnindeki soru işaretleri, cevabını bulmak üzeredir.

MASUMİYET 4. BÖLÜM FRAGMANI

Ekrana gelen son bölümde İlker'in Ela'nın yanına gitmesi ise final anında şaşkınlık yarattı. Son bölümün hemen ardından yayınlanan Masumiyet 4. bölüm fragmanında ise İlker'in annesine ve gazetecilere yaptığı itiraf dikkat çekti. Basın toplantısında açıklama yapan İlker'in Ela ile olan ilişkisini milyonların önünde itiraf etmesi akıllara yeni bir oyun planını getirdi. İrem'in gözaltı kararı ise fragmanda yaşanan diğer gelişmelerden oldu.

İşte Masumiyet 4. bölüm fragmanı



