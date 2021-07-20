Magazin Masumiyet’in İrem'i Deniz Işın yeni karakteri Zümrüt’ü görücüye çıkardı

Masumiyet’in İrem'i Deniz Işın yeni karakteri Zümrüt’ü görücüye çıkardı

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Masumiyet’in İrem'i Deniz Işın yeni karakteri Zümrüt’ü görücüye çıkardı

Masumiyet dizisinde Mehmet Aslantuğ’un hayat verdiği Harun Orhun'un kızı İrem’i canlandıran güzel oyuncu Deniz Işın şu sıralar yeni film projesinin heyecanını yaşıyor.

20 Temmuz 2021, Salı 22:01 Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”ın ‘İlyas’ı Ozan Akbaba’nın hem proje tasarımını yaptığı hem de senaryosunu yazdığı sinema filmi ‘Anka’ da yine Ozan Akbaba ile baş rolü paylaşan Deniz Işın heyecanını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Ozan Akbaba ile birlikte fotoğraf paylaşan Deniz Işın fotoğrafın altına; ‘Murat ve Zümrüt’ bir merhaba densin o zaman’ notunu düştü.

Filmde, Atilla Şendil, Engin Hepileri, Özgür Emre Yıldırım ve Serdar Orçin’in de rol alıyor.

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