Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”ın ‘İlyas’ı Ozan Akbaba’nın hem proje tasarımını yaptığı hem de senaryosunu yazdığı sinema filmi ‘Anka’ da yine Ozan Akbaba ile baş rolü paylaşan Deniz Işın heyecanını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Ozan Akbaba ile birlikte fotoğraf paylaşan Deniz Işın fotoğrafın altına; ‘Murat ve Zümrüt’ bir merhaba densin o zaman’ notunu düştü.

Filmde, Atilla Şendil, Engin Hepileri, Özgür Emre Yıldırım ve Serdar Orçin’in de rol alıyor.