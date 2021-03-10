Magazin Masumiyet'te büyük duruşma başlıyor!

Masumiyet'te büyük duruşma başlıyor!

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Masumiyet'te büyük duruşma başlıyor!

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın paylaştığı “Masumiyet”in bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Ela Yüksel (İlayda Alişan) ve İlker Ilgaz’ın (Serkay Tütüncü) merakla beklenen duruşması ekrana gelecek.

10 Mart 2021, Çarşamba 11:25 Son Güncelleme:
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Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Masumiyet dizisinde bu akşam neler olacak? Tutuklu yargılanan İlker Ilgaz hâkim karşısına çıkacak. Hastanede tedavisi devam eden Ela, annesi Bahar’dan (Deniz Çakır) aldığı güçle duruşma salonuna gelecek. İlker Ilgaz’ın avukatının, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizmesi, Ela’nın en yakınlarının bile kafasını karıştıracak. Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden, zihninde boşluklar olan Ela geçmişi hatırlamakta problem yaşayacak.

Ela’nın duruşmada yaşadıklarını kabullenemeyen Bahar ise adeta isyan edecek. Bahar’ın kızının uğradığı mağduriyeti gözyaşları içinde hâkime anlatacağı sahne izleyenleri derinden etkileyecek.

İlker Ilgaz’ın tutuksuz yargılanmasının kabul edilmesi annesi Hale Ilgaz’da (Hülya Avşar) sevinç yaratırken, Harun (Mehmet Aslantuğ) kızı İrem’i bu yaşanan olaydan uzak tutmak için yeni bir karar alacak.

Yönetmenliğini Ömür Atay’ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet”, sürpriz gelişmelerle dolu yeni bölümüyle bugün saat 20.00’de FOX’ta.

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