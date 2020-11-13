TRT 1’de beğeniyle izlenilen ‘Masumlar Apartmanı’nın yeni 10. bölümü, 17 Kasım’da ekranlara gelecek. 10 bölüm fragmanında Gülben, kurduğu hayalden Safiye’nin sesiyle uyanıyor. Mutfakta dans edip, elinde mikrofon varmış gibi şarkı söyleyen Gülben, kendisini sahnede hayal ediyor. Ama ablasının sesiyle hayali yarım kalıyor.

Masumlar Apartmanı 10. bölüm 1. fragmanı

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeş. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantı. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmak. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacak. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkıyor.

Masumlar Apartmanı, izleyicisinden sosyal medyada birçok yorum alıyor. İşte 10. fragmana gelen yorumlardan bazıları:

-Gülben, Esat'ın yokluğunda kafayı yemiştir hayırlı olsun.

- Gülben gerçek sandım meğer hayalmiş ne güldüm ya harikasın.

-Ahh Safiye burada kendimizi kaptırdık fragmana, gene geldin şu hale bak dedin Gülden gibi korktuk burada!



