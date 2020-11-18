Masumlar Apartmanı 10. bölüm ile fırtınalar kopardı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve salı akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı 10. bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Yayınlanan son bölümüyle de geceye damgasını vuran Masumlar Apartmanı 10. bölümü izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyenler "Masumlar Apartmanı 10. bölüm izle" aramalarını hızlandırdı. Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Masumlar Apartmanı 10. bölüm izleme linki ve Masumlar Apartmanı 10. bölüm özeti haberimizde...
18 Kasım 2020, Çarşamba 19:11 Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 10. bölüm ile yine gecenin en çok konuşulan dizisi oldu. Şaşırtan sahneleriyle heyecanın hiç düşmediği bir bölümle evlerimize konuk olan Masumlar Apartmanı 10. bölümü yeniden izlemek isteyenler ya da henüz izleyemeyenler "Masumlar Apartmanı 10. bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı 10. bölüm izleme linki ve Masumlar Apartmanı 10. bölüm ile ilgili detaylar...
Masumlar Apartmanı 10. bölüm
Naci Hoca ile heyecan arttı
Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı 10. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölüm finalinde, Safiye'nin öldü sanılan lise aşkı ortaya çıktı.
Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.