Masumlar Apartmanı 10. bölüm ile fırtınalar kopardı

Masumlar Apartmanı 10. bölüm ile yine gecenin en çok konuşulan dizisi oldu. Şaşırtan sahneleriyle heyecanın hiç düşmediği bir bölümle evlerimize konuk olan Masumlar Apartmanı 10. bölümü yeniden izlemek isteyenler ya da henüz izleyemeyenler "Masumlar Apartmanı 10. bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı 10. bölüm izleme linki ve Masumlar Apartmanı 10. bölüm ile ilgili detaylar...

Masumlar Apartmanı 10. bölüm





Naci Hoca ile heyecan arttı

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı 10. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölüm finalinde, Safiye'nin öldü sanılan lise aşkı ortaya çıktı.

Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.