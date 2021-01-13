Masumlar Apartmanı 17. bölümde büyük kriz!

Masumlar Apartmanı, OGM Pictures yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanmıştır. Masumlar Apartmanı her salı ekrana gelmektedir ve dizinin son olarak 17. bölümü izleyiciyle buluştu.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın buluştuğu Masumlar Apartmanı salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olarak heyecanla izlenmeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı 17. bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler Masumlar Apartmanı 17. bölüm izleme linki için aramalara başladı. İşte Masumlar Apartmanı 17. bölüm linki ve özeti...

Masumlar Apartmanı 17. bölüm





Masumlar Apartmanı 17. bölüm özeti

Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst eder.

Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler.

Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye’nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar.

Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer.

Fakat Gülru’nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler.

Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.



