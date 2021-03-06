Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeş. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantı. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmak. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişiyor. Aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturuyor. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkıyor.

ÇAY BAHÇESİNDE BULUŞUYOR

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtan “Masumlar Apartmanı” dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Gülben, büyük bir takıntı haline getirdiği Esat'ın çay içme davetini kabul ederek, çocukluk aşkıyla çay bahçesinde buluşuyor.

İŞLER DAHA DA KARIŞIYOR

Han'ın büyük sırrını öğrenen İnci'nin kafası bu gerçekle nasıl yaşayacağını bilemediği için karışıyor. İnci'ye olan aşkı yeniden sınavdan geçen Han'ın "Dönmeyeceksin" sözlerine İnci'den "Zor" karşılığını alması ilerleyen bölümlerde işlerin daha da karışacağını gösteriyor.

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜM FRAGMANI

İnci'nin kendilerini tedavi için doktora götüreceğini düşünen Safiye ise büyük bir tartışma yaşadığı genç kadına tokat atıyor. Birbiri ardına kötü olaylar yaşayan İnci'nin evi yeniden terk edip etmeyeceği merak konusu oldu. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 25. bölümü, 9 Mart akşamı saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.