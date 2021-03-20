TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Salı akşamı ekrana gelecek olan Masumlar Apartmanı'nın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen hafta hatırlarsınız ki; daha fazla Safiye'yi üzmek istemeyen Naci, Ankara'ya gideceğini söylemişti. Trene binip gittiği görülen Naci'nin gitmesine dayanamayan Safiye, aşkının peşinden gitti ancak çok geçti. Safiye olanların ardından kendini temizliğe verdi. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını yeniden canlandıracak.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDE SÜRPRİZ GELİŞMELER

Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanında Naci'nin geri döndüğü görülüyor. Öte yandan bir sürpriz gelişme de Neriman ve Ege arasında yaşanıyor. Ege, Neriman'ı sevdiğini söyleyerek elinden tuttuğu görülüyor. Yine; 2 bölüm önce hatırlarsınız ki İnci, Han'ı psikoloğa götürmek istemişti. Masumlar Apartmanı fragmanında Han, psikologla görüşürken görülüyor. Gülben ise, hala Esat’la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar.

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM FRAMANI İZLE





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