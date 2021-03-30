Magazin Masumlar Apartmanı 28. bölüm bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı neden yayınlanmadı?

Masumlar Apartmanı 28. bölüm bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı neden yayınlanmadı?

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Masumlar Apartmanı 28. bölüm bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı neden yayınlanmadı?

TRT ekranlarında izleyici ile buluşan sevilen dizi Masumlar Apartmanı internette aranılan konular arasına girdi. Dizinin yeni bölümü olan 28. bölümü merakla bekleyen izleyiciler bu akşam diziyi göremeyince Masumlar Apartmanı neden yayınlanmadı? Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? sorularına yanıt arıyor. Peki bu akşam Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar..

30 Mart 2021, Salı 21:39 Son Güncelleme:
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TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünü kanalın yayın akışında yer almıyor. İzleyenler Masumlar Apartmanı bugün yok mu, Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok? sorularına yanıt arıyor. Peki, Masumlar Apartmanı neden yok? İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu? Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yeni bölümünün yayınlanmaması üzerine dizinin hayranları Masumlar Apartmanı'nı neden yok, sorusuna yanıt aramaya başladı. 

MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM YOK MU?

30 Mart Salı günü TRT 1'in yayın akışında Masumlar Apartmanı yer almıyor. Türkiye-Letonya maçı nedeniyle Masumlar Apartmanı'nın 28. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

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