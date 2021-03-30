TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünü kanalın yayın akışında yer almıyor. İzleyenler Masumlar Apartmanı bugün yok mu, Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok? sorularına yanıt arıyor. Peki, Masumlar Apartmanı neden yok? İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu? Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yeni bölümünün yayınlanmaması üzerine dizinin hayranları Masumlar Apartmanı'nı neden yok, sorusuna yanıt aramaya başladı.

MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM YOK MU?

30 Mart Salı günü TRT 1'in yayın akışında Masumlar Apartmanı yer almıyor. Türkiye-Letonya maçı nedeniyle Masumlar Apartmanı'nın 28. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.