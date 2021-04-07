TRT 1'de salı akşamları yayınlanan sevilen dizi Masumlar Apartmanı, 6 Nisan akşamı 28. bölümüyle ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı 28. bölümde; İnci, henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da korkuya kapılır.

Masumlar Apartmanı 28. bölümde yaşananlar

Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

Dizinin yayınlamasının ardından yapılan sosyal medya paylaşımları şu şekilde;

Babalar evlatlarını yıkarsa gülerler, evlatlar babasını yıkarsa ağlarlar.

Başını alıp gitmek sevdaya dahil değil..

Aşk; onu hep ilk gün ki gibi sevip kavuşamamaktır...

Her insanın yorgun düşeceği bir kalp vardır...

Psikopat değilim sadece karanlıkta yürümek hoşuma gidiyor.

Ben hep bekleyeceğim, eskilere baksam da elimi tutacağın günü..

İçindeki karanlık, insanın tüm aydınlıklarının üstüne pranga olabiliyormuş demek ki...



