Masumlar Apartmanı 3. bölüm ile geceye damgasını vurdu

Salı akşamının en çok ses getiren dizisi Masumlar Apartmanı dün akşam 3. bölümü ile ekranlara geldi. Her karakter kendi hikayesiyle şaşırtırken son bomba Birkan Sokullu'nun hayat verdiği Han karakterinden geldi. Kız kardeşlerine nazaran daha normal olduğunu düşündüğümüz Han'ın geceleri çöp toplaması izleyiciyi şaşırttı. 3. bölümde Safiye'nin İnci ile Han'ı kendi evlerinde aynı odada yakalamasıyla işler iyice karıştı. İnci'nin dedesi kendisiyle Han arasından bir tercih yapmasını isterken, Han İnci'den vazgeçecek değildi.

Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle...





Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın yer aldığı“Masumlar Apartmanı”, dün yayınlanan ikinci bölümünün ardından 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanına bakarak yine hayretler içinde izlenecek yeni bölümle Salı akşamına damgasını vuracak.

Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı



