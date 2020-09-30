Masumlar Apartmanı 3. bölüm ile geceye damgasını vurdu
Gülseren Budaycıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı son günlerin en çok izlenen dizileri arasında. Yayınlandığı akşam ilgiyle takip edilen sosyal medyada da çokça konuşulan "Masumlar apartmanı 3. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorularının cevabı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı 3. bölüm izleme linki ve Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı haberimizde...
30 Eylül 2020, Çarşamba 20:04 Son Güncelleme:
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Salı akşamının en çok ses getiren dizisi Masumlar Apartmanı dün akşam 3. bölümü ile ekranlara geldi. Her karakter kendi hikayesiyle şaşırtırken son bomba Birkan Sokullu'nun hayat verdiği Han karakterinden geldi. Kız kardeşlerine nazaran daha normal olduğunu düşündüğümüz Han'ın geceleri çöp toplaması izleyiciyi şaşırttı. 3. bölümde Safiye'nin İnci ile Han'ı kendi evlerinde aynı odada yakalamasıyla işler iyice karıştı. İnci'nin dedesi kendisiyle Han arasından bir tercih yapmasını isterken, Han İnci'den vazgeçecek değildi.
Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle...
Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın yer aldığı“Masumlar Apartmanı”, dün yayınlanan ikinci bölümünün ardından 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanına bakarak yine hayretler içinde izlenecek yeni bölümle Salı akşamına damgasını vuracak.
Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı