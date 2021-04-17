Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 30. BÖLÜM FRAGMANI





MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neriman'ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmiştir. Safiye tam bir kriz halindedir. Evde durumlar iyice gerilir. İnci'nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştirir ve Han duruma müdahale eder. Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibidir. Ege ise hem Neriman'ı hayal kırıklığına uğratmanın hem de ona ulaşamamanın sıkıntısıyla çaresizce çırpınır.

BU KARŞILAŞMA HAN'IN CANINI SIKTI

Gülben'in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar atar. Ancak her zamanki gibi Safiye'yle karşı karşıya gelir. Yağmur'un hastalarından biriyle yaşadığı karşılaşma, Han'ın canını sıkar. Esra ise Esat'a ulaşamadığı için başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünmeye başlar. Kafasındaki şüphe son derece korkutucudur ancak gerçeğe ulaşmak için bu korkunun onu durdurmasına izin vermez.

SOSYAL MEDYA SALI GÜNÜNÜ BEKLİYOR

Fragmanın yayınlanmasının ardından Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanına birçok yorum geldi.

O yorumlardan bazıları şöyle:

Hayaller Naci'nin klarnet sesi, hayatlar Hasibe'nin flüt sesi...

Hayeller: herkesin mutlu güzel rahat hayat yaşaması Hayatlar: hepsi delirdi..

Fragmandan hiç bir şey anlamayıp, sadece Hasibe'nin flüt çalışı akılda kalan bi ben miyim.

Evet, dizide psikopat sayısı az olduğu için sayın senaristimiz bir psikopat karakteri daha diziye sokmayı uygun gördü...



