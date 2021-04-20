Masumlar Apartmanı 30. yeni bölümünde neler olacak?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı, TRT 1 ekranlarında her Salı saat 20.00’da izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gerçek bir hikâyeyi anlatan Masumlar Apartmanı bu akşam 30. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

MASUMLAR APARTMANI 30. BÖLÜM ÖZETİ

Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar. Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege'nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir. Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir

KAZAN DAİRESİNİN GİZEMİ ÇÖZÜLÜYOR

Öte yandan Masumlar Apartmanı dizisi son iki bölümle seyirciden tepki almaya başladı. Esat'ın Gülben'le yakınlaşmasından rahatsız olan Han'ın ruh sağlığı git gide daha da bozulmaya başladı. Terapiye başlamasına rağmen herhangi bir iyileşme görülmeyen Han, apartmanın kazan dairesine birisini zincirle bağlayarak alıkoydu.

KAZAN DAİRESİNDEKİ KİM?

Esra, şüphelerini İnci'ye anlatır ve onu da ikan ederek kazan dairesine iner. Kazan dairesinin kapısını kıran ikili gördükleri karşısında şaşkınlık yaşarken zincirlenen kişinin de kim olduğunun yeni bölümde ortaya çıktığı görülür. Han, 29. bölümde elinde kitap ve sandviç ile kazan dairesine inmiş oradaki kişinin önüne atmıştı.

Han'ın tuttuğu kişinin Esat olduğu düşünülse de 'al okursun, hem canın sıkılmaz' sözlerini sarf etmesi Naci'nin zincirlenen kişi olduğunun ihtimalini yükseltti.







