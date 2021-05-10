Masumlar Apartmanı 33. bölüm ne zaman ve saat kaçta?

TRT’nin iddialı yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı 11 Mayıs Salı günü (yarın) yeni bölümüyle ekrana gelecek. Çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına çeken Masumlar Apartmanı’nın 33.bölümü izleyici tarafından oldukça merak ediliyor.

MASUMLAR APARTMANI’NDA BÜYÜK PANİK

Han, sonunda Naci’yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan’la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl’dan öğrendiklerinin şoku içindedir. Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir. İnci’yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci’nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı 11 Mayıs Salı günü 33. yeni bölümüyle saat 20.30'da TRT 1 ekranlarında.







