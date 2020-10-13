Magazin Masumlar Apartmanı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Masumlar Apartmanı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

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Masumlar Apartmanı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı yeni bölüm öncesi ekranlara geldi. Tanıtım fragmanıyla heyecanlı anların sinyallerini veren Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümüne Hikmet'in Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söylemesi damga vuracak. Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben'in yaşadıkları ise Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanında dikkat çekti. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? İşte, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve 5. bölümün özeti.

13 Ekim 2020, Salı 10:07 Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 5. bölümüyle 13 Ekim Salı akşamı izleyicilerle buluşacak. Çarpıcı hikayesi ile yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında, Han'ın beklenmedik bir konuda İnci'ye tepki göstermesi merak uyandırdı. Safiye'nin bu evliliğe vereceği tepki ise yeni bölümde belli olacak. İşte, Masumlar Apartmanı 5. yeni bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacaklar.

Masumlar Apartmanı 5. bölümünde bu hafta şunlar yaşanacak; Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Dünyası başına yıkılacak

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır. Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.



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