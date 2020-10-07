Masumlar Apartmanı 5. bölüm ile çok konuşulacak

Salı günü akşamlarına damga vuran Masumlar Apartmanı rekor kırmaya devam ediyor. Her bölümü ayrı bir heyecan yaratan dizinin özellikle Gülben karakteri çok sevilirken İnci ve Han arasında olanlar da dikkatle takip ediliyor. Masumlar Apatmanı 4. bölümde İnci ve Han'ın herkesten gizli evlenmesi ve evlilik teklifi sahneleri sosyal medyaya damga vururken bundan sonraki bölümlerde İnci ile Han'ın evliliğine dair meraklar da artıyor. Dizinin hemen bitiminde yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise İnci ve Han'ın tartışma sahneleri dikkat çekiyor. Han'ın evlendiğini babasından öğrenen Safiye'nin hamlesinin ne olacağı da merak konusu. İşte Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı izle...



