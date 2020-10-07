Masumlar Apartmanı 5. bölüm ile çok konuşulacak
Yayınlandığı günden itibaren izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı her bölümü ile Salı gecelerine damgasını vuruyor. Bu salı 4. bölümü ile ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda İnci ile Han herkesten gizli evlenirken bundan sonra neler olacağı merakla bekleniyor. Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanında İnci ile Han arasında geçen diyaloglar dikkat çekiyor.
07 Ekim 2020, Çarşamba 21:16 Son Güncelleme:
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Salı günü akşamlarına damga vuran Masumlar Apartmanı rekor kırmaya devam ediyor. Her bölümü ayrı bir heyecan yaratan dizinin özellikle Gülben karakteri çok sevilirken İnci ve Han arasında olanlar da dikkatle takip ediliyor. Masumlar Apatmanı 4. bölümde İnci ve Han'ın herkesten gizli evlenmesi ve evlilik teklifi sahneleri sosyal medyaya damga vururken bundan sonraki bölümlerde İnci ile Han'ın evliliğine dair meraklar da artıyor. Dizinin hemen bitiminde yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise İnci ve Han'ın tartışma sahneleri dikkat çekiyor. Han'ın evlendiğini babasından öğrenen Safiye'nin hamlesinin ne olacağı da merak konusu. İşte Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı...
Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı izle...
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