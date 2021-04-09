Magazin Masumlar Apartmanı dehşete düşürecek

Masumlar Apartmanı dehşete düşürecek

Magazin

Masumlar Apartmanı dehşete düşürecek

Masum hayatların gerçek hikayesi Masumlar Apartmanı 28. bölümde Han ve babasının banyo sahneleri bölüme damgasını vurdu. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış, sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtan Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı yayınlandı.

09 Nisan 2021, Cuma 00:45 Son Güncelleme:
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TRT 1 ekranlarının salı akşamlarına damgasını vuran dizisi Masumlar Apartmanı her hafta heyecan dolu bölümleriyle geceye damgasını vuruyor. Sırların tek tek açığa çıktığı Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Mahzene yemek taşıyan Han'ın kimi zincirlediği merak edilirken fragmanda Esra'nın "Esat" diye bağırması dikkat çekiyor.

İşte Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı


Masumlar Apartmanı 28. bölüm özeti

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.


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