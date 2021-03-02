Dizinin ilk yayınlanmaya başlandığı dönemde Safiye, izleyicinin şaşkınlıkla izlediği bir karakterdi. Hala onun travmaları etrafında dönen hikaye devam ediyor ama bazı karakterlerin yaşadıklarının da derinleştirilmesini istiyor artık izleyenler.

Merve Dizdar’ın hayat verdiği Gülben karakteri de son dönemde çok ön plana çıkmakta. Ancak Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye’nin, eski aşkı Naci ile yeniden buluşması ve geçtiğimiz hafta da sonunda dışarı çıkmış olması, dizinin ana konusuydu.

Fakat artık izleyici Safiye ve Naci’yi izlemekten çok, Gülben ve Esat’ın sahnelerinin arttırılmasını istiyor. Bir karakter daha var ki yeni bölüm tanıtımda onun sözlerini duyan izleyici, sosyal medyadan isyana başladı bile!

Dizide Birkan Sokullu’nun oynadığı Han karakteri de geceleri çıktığı çöp toplama hikayesiyle sık sık yer alıyor. Ancak küçük kardeşleri Neriman, biraz daha gölgede kalıyor!

Zaten 24. bölüm tanıtımda da Neriman’ın derin acılarının bir tezahürü olan cümleler dökülünce, izleyici de Neriman’ın çocukluğunu izlemek ve onun Ege ile sahnelerini görmeyi daha çok istediklerini belirtmeye başladılar.

Okulda Gamze’nin kışkırtmalarıyla olmadık işler yapan Neriman, içindeki kriz büyürken yaşadıklarını anlatamamanın acısıyla “Ben de onlar gibiyim. Onların çöpleri dışarda birikiyor, benimkiler içimde” diyerek izleyiciyi tam kalbinden vuruyor!

Bakalım ilerleyen bölümlerde Neriman’ın iç dünyasında olup bitenleri ve geçmişindeki travmaları görme şansı bulabilecek mi izleyici?



