Masumlar Apartmanı dizisinde Naci ölecek mi sorusu, 16 Şubat akşamı yayınlanacak bölüm öncesi izleyicilerin gündemini oluşturuyor. Peki, Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? İşte, bölüm öncesi bilgiler

Naci ölüyor mu? Bu akşam belli olacak

Masumlar Apartmanı yeni bölümde yere yığılan Naci, Ege tarafından bulunuyor. İnci ve Han, bu kez Naci yüzünden karşı karşıya geliyor. İnci, Han’a “öldürürüm” sözünü hatırlatarak ondan şüphe ettiği imasında bulunuyor. Hastaneye götürülen Naci’nin öldüğünü düşünen Safiye ise büyük bir krize giriyor. İnci ise Han’ın Naci’ye bir şey yaptığından şüpheleniyor. Diğer yandan yine gece çöplüğe giden Han ise vitrin mankeniyle konuşurken Esra’ya yakalanıyor.

Naci'nin hayatını kaybedip kaybetmeyeceği ve Safiye'nin intihara teşebbüs sonrasındaki durumu bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.