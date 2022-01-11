Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuları kadrosunda toplayan Masumlar Apartmanı iki sezondur dizi severler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 54. yeni bölümünün ekranlarda olması beklenen dizi bu hafta da TRT1 yayın akışında yer almıyor. Peki, Masumlar Apartmanı neden yok? Final mi yaptı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar…

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?

Masumlar Apartmanı’nın hayranlarının içini ferahlatacak iyi haber dizi final yapmadı. Şu an için de bir final beklentisi bulunmuyor. Dizinin iki haftadır yayınlanmamasının sebebi ise yeni yılda birçok dizide olduğu gibi Masumlar Apartmanı dizisinin de yeni yıl arasına girmiş olması gösteriliyor. Her yıl sonu ve yeni yıl haftasında diziler reklam bütçeleri ile ilgili çalışmalara gerçekleştiriyor ve bu süre içerisinde de dizilerin yeni bölümleri 2-3 hafta süresince yayınlanmıyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Merakla beklenen Masumlar Apartmanı’nın yeni bölüm yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde bulabilirsiniz.

11 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI